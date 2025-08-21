Τρεις νέες προσθήκες στο Πρόγραμμα Αθλητικής Ευθύνης #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

Τρία νέα μέλη εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αθλητικής Ευθύνης #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, που σκοπό έχει την ενίσχυση της προσπάθειας των Κύπριων αθλητών και αθλητριών για πρόκριση και καλύτερη προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028».

Οι προσθήκες προέρχονται από τη δεύτερη – συμπληρωματική- περίοδο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορούσε μόνο αθλητές/τριες με συμμετοχή σε προηγούμενους Ολυμπιακούς / Παραολυμπιακούς Αγώνες, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση.

Έτσι στο πρόγραμμα εντάσσονται η Ολίβια Φωτοπούλου (στίβος – σπριντ), η Νατάσα Λάππα (ιστιοπλοΐα - iQFOiL) και η Μαριλένα Μακρή (ιστιοπλοΐα - ILCA6).

Και οι τρεις αθλήτριες συμμετείχαν στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ Λάππα και Μακρή είχαν λάβει μέρος και στο «Τόκυο 2020».

Με την προσθήκη των τριών αθλητριών, ο τελικός αριθμός των μελών του προγράμματος ανέρχεται στους 12 για το 2025 αφού ήδη στο πρόγραμμα βρίσκονται οι Αναστασία Ελευθερίου (Σκοποβολή-Σκητ), Ευάγγελος Χαραλάμπους (Τάεκβοντο), Πέτρος Ανδρέου (Τάεκβοντο), Πέτρος Χριστοδουλίδη (Τζούντο), Σωκράτης Πηλακούρης (Eνόργανη Γυμναστική), Νικόλας Κώστα (Κολύμβηση) και Σάββια Χατζηχαραλάμπους (Καγιάκ Σπριντ), καθώς και οι Ανδρέας Δουλαππάς (Παρατρίαθλο) και Ανδρέας Μπέρος (Παραθλητής Τ38).

Η συμμετοχή όλων των αθλητών/τριων στο πρόγραμμα αξιολογείται κάθε χρόνο από τριμελή επιτροπή.

Πέρα της οικονομικής στήριξης υπό τη μορφή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και κάλυψης πραγματικών εξόδων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αθλητική καθοδήγηση και υποστήριξη στον τομέα της επικοινωνίας.