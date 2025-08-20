ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έλαβαν την ευχή για τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο – Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έλαβαν την ευχή για τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο – Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης ο καθιερωμένος αγιασμός στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ, στον Αρχάγγελο, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, Ησαΐας, ο οποίος έδωσε τις ευλογίες του στην ομάδα για υγεία, δύναμη και επιτυχίες στο δύσκολο έργο της χρονιάς που ξεκινά.

Το παρών τους έδωσαν ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία και μέλη της διοίκησης!

 

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φλέτσερ κάνει λόγο για επαφές της Ομόνοιας με τον Μαέ μετά το «διαζύγιο» με Στόουκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

Ελλάδα

|

Category image

«Σκανάρει» Τόμας ο ΑΠΟΕΛ – Γνωστή συνταγή για Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρέλα στην Πάφο: Έφυγαν 2.000 εισιτήρια στο... άψε-σβήσε!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έλαβαν την ευχή για τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο – Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πολυκάρπου: «Ήταν τιμή μου... κάτι ανεκτίμητο που λίγοι ζουν»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία στην Άρσεναλ για Χάβερτς, ψάχνει επιθετικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κάνει το «μπαμ» ο ΠΑΟΚ και κλείνει τον Ζαφείρη για τον χειμώνα!

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη