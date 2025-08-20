Έλαβαν την ευχή για τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο – Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης ο καθιερωμένος αγιασμός στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ, στον Αρχάγγελο, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, Ησαΐας, ο οποίος έδωσε τις ευλογίες του στην ομάδα για υγεία, δύναμη και επιτυχίες στο δύσκολο έργο της χρονιάς που ξεκινά.

Το παρών τους έδωσαν ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία και μέλη της διοίκησης!