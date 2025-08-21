Ανακοίνωσε «χρυσή» χορηγία και από Smart Assets η ΑΕΛ

Νέο χορηγικό ντιλ ανακοίνωσε η ΑΕΛ μετά από αυτό με την Cowin.

Η ομάδα της Λεμεσού ενημέρωσε πως ανανεώθηκε η συνεργασία με την Smart Assets, εταιρεία με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 30.000 ακίνητα σε Κύπρο και Ελλάδα, ως GOLD SPONSOR.

Η ενημέρωση από τους γαλαζοκίτρινους:

Η ΑΕΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Smart Assets ως GOLD SPONSOR για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Η εταιρεία Smart Assets με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 30.000 ακίνητα σε Κύπρο και Ελλάδα είναι πάντα δίπλα στους πελάτες της. Από πολυτελείς βίλες και κατοικίες μέχρι επενδυτικά ακίνητα και γη, έχουν τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους.

Με τη γνώση, τις διασυνδέσεις και την αξιοπιστία της, σας καθοδηγεί με ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε βήμα – είτε θέλετε να αγοράσετε το ιδανικό σας σπίτι, είτε να πουλήσετε το ακίνητό σας στην καλύτερη τιμή.

Για τη Smart Assets, κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Εμπιστευθείτε την και κάντε το επόμενο σας βήμα στην αγορά ακινήτων με σιγουριά.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανανέωση της συνεργασία και για αυτή τη ποδοσφαιρική χρονιά και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία Smart Assets για την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει προς την ΑΕΛ.