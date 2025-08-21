ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τη βούλα... «περιστέρια» Πολυκάρπου και Ευθυμίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με τη βούλα... «περιστέρια» Πολυκάρπου και Ευθυμίου

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ολοκλήρωσε η Ομόνοια Αραδίππου η οποία ανακοίνωσε τους Πάρη Πολυκάρπου και Ευθύμιο Ευθυμίου.

Ο πρώην άσος του ΑΠΟΕΛ που έπαιζε στα «περιστέρια» από τον Γενάρη ως δανεικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ενώ ο νεαρός μπακ τριετές.

Η ανακοίνωση για Πολυκάρπου:

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή διετούς συμφωνίας συνεργασίας με τον Κύπριο μέσο Πάρη Πολυκάρπου για την αγωνιστική περίοδο 2025–2027!

Ο Πάρης Πολυκάρπου, που από τον Ιανουάριο της περσινής περιόδου αγωνίστηκε στην ομάδα μας ως δανεικός, συμβάλλοντας στην παραμονή της ομαδας μας στην Α Κατηγορία, θα συνεχίσει και φέτος να φοράει τη φανέλα της Ομόνοιας Αραδίππου! Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!

Η ανακοίνωση για Ευθυμίου:

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου τριετούς συνεργασίας με τον 18χρονο διεθνή Κύπριο ακραίο αμυντικό Ευθύμιο Ευθυμίου.

Καλωσορίζουμε τον Ευθύμιο στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη