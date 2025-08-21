Με τη βούλα... «περιστέρια» Πολυκάρπου και Ευθυμίου

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ολοκλήρωσε η Ομόνοια Αραδίππου η οποία ανακοίνωσε τους Πάρη Πολυκάρπου και Ευθύμιο Ευθυμίου.

Ο πρώην άσος του ΑΠΟΕΛ που έπαιζε στα «περιστέρια» από τον Γενάρη ως δανεικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ενώ ο νεαρός μπακ τριετές.

Η ανακοίνωση για Πολυκάρπου:

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή διετούς συμφωνίας συνεργασίας με τον Κύπριο μέσο Πάρη Πολυκάρπου για την αγωνιστική περίοδο 2025–2027!

Ο Πάρης Πολυκάρπου, που από τον Ιανουάριο της περσινής περιόδου αγωνίστηκε στην ομάδα μας ως δανεικός, συμβάλλοντας στην παραμονή της ομαδας μας στην Α Κατηγορία, θα συνεχίσει και φέτος να φοράει τη φανέλα της Ομόνοιας Αραδίππου! Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!

Η ανακοίνωση για Ευθυμίου:

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου τριετούς συνεργασίας με τον 18χρονο διεθνή Κύπριο ακραίο αμυντικό Ευθύμιο Ευθυμίου.

Καλωσορίζουμε τον Ευθύμιο στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!