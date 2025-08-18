Tα ηνία (ξανά) στον Χάρη Φωτίου

Το καλαθοσφαιρικό τμήμα του σωματείου του ΑΠΟΕΛ αναλαμβάνει εκ νέου ο Χάρης Φωτίου, σύμφωνα με είδηση από την μπασκετική ιστοσελίδα cyprusbasket.net.

Όπως αναφέρεται, ο Χάρης Φωτίου, ο οποίος υπήρξε και παλαιότερα πρόεδρος του καλαθοσφαιρικού τμήματος των γαλαζοκιτρίνων, επιστρέφει έχοντας στόχο να ζήσει ξανά ένδοξες στιγμές του παρελθόντος.

«Ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να βρίσκεται εκεί που του αξίζει — στην πρώτη θέση. Και εκεί θα τον πάμε» φαίνεται να δηλώνει για την εξέλιξη ο ίδιος ο Χάρης Φωτίου, ο οποίος εκτελεί και χρέη νυν αντιπροέδρου.