Παντού... Αμπάνια στο «Χ»

Αποθέωσε για τον Γκανέζο χαφ του ΑΠΟΕΛ στο «Χ» μετά το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Τσέλιε εκτός έδρας.

Ο Νταβίντ Αμπάνια έφτασε τα τρία γκολ στο Conference League με αυτό που πέτυχε στην Σλοβενία με τους συμπατριώτες του και όχι μόνο, να κάνουν ειδική αναφορά στα επιτεύγματά του.

Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για έναν από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με τα καθήκοντα του να μην περιορίζονται μονάχα στην αναχαίτιση και την δημιουργία, αλλά και στο σκοράρισμα.

Ο Αμπάνια σκόραρε και στα παιχνίδια με Φιορεντίνα και Νόα στη League Phase.

