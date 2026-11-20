Βασικοί σε όλα τα παιχνίδια ήταν ο Βιντ Μπέλετς, που με τις αποδόσεις του έχει κάνει δική του τη θέση κάτω από τα δοκάρια και ο Φαμπρίτσιο Πεδρόσο. Από εκεί και πέρα, οκτώ συμμετοχές στο αρχικό σχήμα μετράει ο Δημήτρης Λημνιός, με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να έχει τέσσερις παρουσίες ως βασικός και πέντε ως αλλαγή.

Ο πέμπτος της παρέας είναι ο Σταύρος Γεωργίου. Ο Κύπριος διεθνής αποτελεί μόνιμα μία από τις αλλαγές του Νίκου Παπαδόπουλου, καθώς με αυτό το καθεστώς είχε αγωνιστεί στα οκτώ από τα εννέα παιχνίδια της ομάδας της Λευκωσίας, ενώ βασικός ήταν σε ένα.

Μόνο ένας έπαιξε σε «αιώνιο»

Για τον Μπέλετς η ερχόμενη αναμέτρηση με την Ομόνοια θα είναι η 18η απέναντι στους πράσινους. Έτσι, εφόσον δεν προκύψει οποιοδήποτε απροόπτο που να στερήσει τη συμμετοχή του, η «αιώνια» αντίπαλος θα γίνει μία από τις ομάδες - μαζί με την Πάφο FC - που αντιμετώπισε τις περισσότερες φορές ο Σλοβένος τερματοφύλακας. Στα προηγούμενα ντέρμπι (15 στο πρωτάθλημα, δύο στο κύπελλο), στα οποία έπαιξε ο Μπέλετς, ο ΑΠΟΕΛ είχε πάρει έξι νίκες, ισάριθμα έληξαν ισόπαλα και πέντε κερδίθηκαν από την Ομόνοια. Για τους υπόλοιπους θα είναι το πρώτο ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια. Φυσικά, ο Σταύρος Γεωργίου, εφόσον αγωνιστεί, θα καταγράψει την τέταρτη συμμετοχή του κόντρα στην Ομόνοια, αφού την αντιμετώπισε δυο φορές ως παίκτης της Ομόνοιας Αραδίππου την περσινή περίοδο (ήττες 3-1, 0-2) και μία ως παίκτης της Krasava E.N.Y. στο κύπελλο το 2024, οπότε και πάλι έχασε η ομάδα του (3-0).