Με ελάχιστα «εμπόδια» για το διπλό

Eάν εξαιρέσουμε τους μόνιμα τραυματίες Πιέρο Σωτηρίου και Παναγιώτη Καττιρτζή, ο ΑΠΟΕΛ, εφόσον δεν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στις τελευταίες προπονήσεις, θα πάει τη Δευτέρα (18:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» για να αντιμετωπίσει την Πάφο FC χωρίς άλλα αγωνιστικά θέματα.

Έτσι, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει την ευχέρεια να καταστρώσει τα πλάνα του έχοντας ενώπιόν του, ενδεχομένως για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, τόσες πολλές επιλογές.

Σχετικά με τους προαναφερθέντες τραυματίες, ο Πιέρος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του, κάτι που θα συμβεί σύντομα και με τον Καττιρτζή.