Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σέγιες, για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Άρη στο Στάδιο Αλφαμέγα (Κυριακή 18/10, 19:00).

«Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι όπως κάνουμε πάντα. Είχαμε πολύ καλή εβδομάδα προπονήσεων. Έχουμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο απέναντι μας, αλλά θέλουμε να πάμε εκεί και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να παίξουμε το δικό μας στυλ για 90 και πλέον λεπτά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη» είπε μεταξύ άλλων.

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