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«Να πάμε εκεί και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Oι αναφορές του προπονητή της ΑΕΚ για τον αγώνα απέναντι στον Άρη

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σέγιες, για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Άρη στο  Στάδιο Αλφαμέγα (Κυριακή 18/10, 19:00).

«Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι όπως κάνουμε πάντα. Είχαμε πολύ καλή εβδομάδα προπονήσεων. Έχουμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο απέναντι μας, αλλά θέλουμε να πάμε εκεί και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να παίξουμε το δικό μας στυλ για 90 και πλέον λεπτά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη» είπε μεταξύ άλλων.

Δείτε όλες τις δηλώσεις.

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