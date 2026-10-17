Ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Εθνική ενόργανης γυμναστικής

Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης έφτασε! Σήμερα, η Εθνική μας ομάδα ανδρών στην ενόργανη γυμναστική αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής 2026, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, με στόχο μια δυνατή εμφάνιση και την καλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Την Κύπρο εκπροσωπούν οι αθλητές Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου, Σωκράτης Πηλακούρης, Νεόφυτος Κυριάκου και Γιώργος Άγγονας, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να διεκδικήσουν μια αξιόλογη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο πλευρό των αθλητών μας βρίσκεται μια πολυμελής ομάδα υποστήριξης, αποτελούμενη από τους ομοσπονδιακούς προπονητές Παναγιώτη Πετρίδη και Παναγιώτη Σιήππη, τον τεχνικό σύμβουλο και προπονητή Ηρόδοτο Γεωργαλλά, την ψυχολόγο Δρ. Λέναρτ Άγκοτα, τον φυσιοθεραπευτή Μισιέλ Ίσσα, τη διατροφολόγο Αννίτα Κόβατς, τη Σκεύη Ανδρέου, την team manager Ντεμίλια Φωτοπούλου και τον αρχηγό αποστολής Μιχάλη Κυλίλη.

Την κυπριακή αποστολή συνοδεύουν επίσης οι διεθνείς κριτές Δημήτριος Άγγονας και Γιώργος Γεωργίου.

Η παρουσία μας ανάμεσα στις 24 κορυφαίες ομάδες του κόσμου είναι από μόνη της ένα τεράστιο επίτευγμα! Η συμμετοχή της Κύπρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εξασφαλίστηκε μέσα από την πρόκριση, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο και τη δυναμική της κυπριακής ενόργανης γυμναστικής.