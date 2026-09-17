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Έβαλαν φρένο στα σενάρια

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Στον ΑΠΟΕΛ είναι πολύ προσεχτικοί

Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά από τη Δευτέρα, μέρα κατά την οποία σωματείο και εταιρεία του ΑΠΟΕΛ ενημέρωσαν πως η ΚΟΠ μέσω της UEFA έδωσε ουσιαστικά τη συγκατάθεσή της όσον αφορά την αναδιάρθρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Πλέον το όλο εγχείρημα μεταφέρεται στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο και πως θα γίνει η συμφωνία ανάμεσα στον επενδυτικό όμιλο υπό τον Σάββα Λιασή, το σωματείο και την εταιρεία και που θα μεταφέρει τον ΑΠΟΕΛ στην επόμενη μέρα.

Τονίζεται ωστόσο με έντονο τρόπο πως όσα κυκλοφορούν και έχουν να κάνουν με άμεσες δανειοδοτήσεις και χρονοδιαγράμματα είτε είναι λανθασμένες πληροφορίες είτε ανακρίβεια. «Οι διαδικασίες προχωρούν στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, με τις ορθές διαδικασίες, σοβαρότητα και υπευθυνότητα», σημείωσε με τοποθέτησή του ο Νεκτάριος Πετεβίνος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων σημείωσε δε πως: «Δεν είναι δίκαιο ούτε για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ούτε για τον επενδυτικό όμιλο ούτε για τη διοίκηση της εταιρείας να χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία παραγωγής εσφαλμένων πληροφοριών».

Είναι πάντως πολύ προσεχτικοί στον ΑΠΟΕΛ για τα όσα λένε σχετικά με αυτό το θέμα και δεν θέλουν κάποια από τα λεγόμενα να προκαλέσουν προβλήματα στην όλη διαδικασία.

Ατομικά λάθη που κόστισαν

Δύο ήττες σε τρία παιχνίδια μετρά ο ΑΠΟΕΛ και αυτό φυσικά είναι κάτι που φέρνει απογοήτευση. Τα ατομικά λάθη κόστισαν ακριβά ώς τώρα και όταν αυτά γίνονται πολύ περισσότερο από το επιτρεπόμενο… όριο, τότε είναι αντιληπτό πως θα φέρουν και ήττες. Το αυτογκόλ του Σταφυλίδη με την ΑΕΚ σε μία ακίνδυνη φάση και το πέναλτι του Ντέγκενεκ με την Ανόρθωση είναι τέτοια που «σκοτώνουν» μία ομάδα. Φυσικά, για τον Ελλαδίτη αριστερό μπακ δεν υπάρχει τόση μουρμούρα καθώς αποτελεί έναν παίκτη που πάντα διακρίνεται, εν αντιθέσει με τον Αυστραλό, που, παρά τις ευκαιρίες, δεν δικαιώνει κανέναν. Ούτε τη νυν τεχνική ηγεσία αλλά ούτε και την περσινή. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, ειδικά στην άμυνα, επιβάλλεται να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Και στο προσεχές παιχνίδι με τον Απόλλωνα δεν επιτρέπονται παρόμοια λάθη.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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