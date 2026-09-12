Θα... ξεκολλήσει το Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ;

Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ αναμετρώνται απόψε (12/9, 19:00) στο «Α. Παπαδόπουλος» με αμφότερες τις ομάδες να επιδιώκουν να... σπάσουν το σερί των ισοπαλιών!

Τα τελευταία τέσσερα ματς των δύο ομάδων στην έδρα της «Κυρίας» έληξαν όλα τους στο «Χ». Πρόκειται για τα δύο ματς της σεζόν 2023/24 σε πρώτη φάση (1-1) και πλέι οφ (0-0), τον αγώνα της πρώτης φάσης της περιόδου 2024/25 (2-2) και τον αντίστοιχο της περσινής σεζόν (1-1).

Σημειώνεται ότι το τελευταίο παιχνίδι τους στο «Α. Παπαδόπουλος» που δεν έληξε ισόπαλο, το κέρδισε ο ΑΠΟΕΛ (2-0 το 2022/23), ο οποίος με το διπλό του εκείνο είχε τερματίσει το σερί έξι νικών της Ανόρθωσης.

Το βράδυ του Σαββάτου θα φανεί αν το Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ θα... ξεκολλήσει από τις ισοπαλίες ή αν θα καταγραφεί η πέμπτη διαδοχική.