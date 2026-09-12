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Το «αντίο» του Χατζηγιοβάνη: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ...

ΓΗΠΕΔΟ

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Η συγκινητική ανάρτηση του Ελλαδίτη άσου που αποχώρησε από την Ομόνοια

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα ΜΚΔ ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον ΟΦΗ, αποχαιρετά την Ομόνοια.

Ο Ελλαδίτης εξτρέμ, ο οποίος αγαπήθηκε από τον κόσμο των πρασίνων, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είχε την τιμή να ήταν μέρος μιας πραγματικά ξεχωριστής ομάδας, καθώς και ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι σε έναν μόλις χρόνο θα μπορούσε να νιώσει τόση αγάπη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο να βρεις τις σωστές λέξεις για να αποχαιρετήσεις ανθρώπους και ένα μέρος που μέσα σε τόσο λίγο χρόνο κατάφεραν να γίνουν τόσο σημαντικά για σένα.

Σήμερα ήρθε η στιγμή να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Ομόνοια. 💚

Ένας χρόνος μόνο, αλλά ένας χρόνος γεμάτος στιγμές που θα μείνουν για πάντα μέσα μου. Χαμόγελα, συγκινήσεις, μεγάλες νίκες, δύσκολες στιγμές, αλλά πάνω απ’ όλα μια μοναδική ομάδα και μια παρέα ανθρώπων που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου.

Είχα την τιμή να είμαι μέρος μιας πραγματικά ξεχωριστής ομάδας. Μιας ομάδας που έγραψε ιστορία, που έσπασε ρεκόρ, που κατέκτησε το πρωτάθλημα και έκανε μια σεζόν που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο κυπριακό ποδόσφαιρο. 🏆

Ζήσαμε μαζί ευρωπαϊκές βραδιές, μεγάλες στιγμές και συναισθήματα που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Conference League, Europa League και τόσες στιγμές που θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή.

Όμως, το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτού του χρόνου για μένα είστε εσείς.

Ο κόσμος της Ομόνοιας. Ο λαός της.

Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μέσα σε έναν μόλις χρόνο θα μπορούσα να νιώσω τόση αγάπη. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, με αγκαλιάσατε, με στηρίξατε και με κάνατε να νιώσω δικό σας.

Μπορεί να ήταν μόνο ένας χρόνος, αλλά για μένα ήταν αρκετός για να αφήσει ένα σημάδι που θα μείνει για πάντα.

Φεύγω περήφανος για όσα πετύχαμε, ευγνώμων για όσα έζησα και, πάνω απ’ όλα, ευτυχισμένος που γνώρισα ανθρώπους που θα παραμείνουν στη ζωή μου.

Στους συμπαίκτες μου, στους ανθρώπους της ομάδας και σε όλους όσοι ήταν δίπλα μας, ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Και σε εσάς, τον κόσμο της Ομόνοιας, ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που πραγματικά δεν θα είναι ποτέ αρκετό.

Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που με κάνατε να νιώσω πως ήμουν ένας από εσάς. 💚🤍

@omonoiafootball ☘️».

 

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