Στα πράσινα και ο Σαλάχ Εντίν!

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία τόσο με τη Ρόμα όσο και με τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού άσου.

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν με την ιταλική ομάδα για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ στο «deal» προβλέπεται και οψιόν αγοράς, την οποία το «Τριφύλλι» θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, την Κυριακή θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες και ο Μαροκινός θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

sdna.gr