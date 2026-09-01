Προ των πυλών ο Μπαράκ… διετίας στον ΑΠΟΕΛ

Αυτή τη φορά… έρχεται!

Ο Αντονίν Μπάρακ θα φορέσει -τελικά- τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν εκ νέου για διετές συμβόλαιο!

Ο Τσέχος μέσος είχε ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιουλίου, όμως η καταρχήν συμφωνία ναυάγησε κι έτσι η ομάδα της πρωτεύουσας στράφηκε προς άλλες λύσεις.

Οι επαφές όμως των δύο πλευρών… αναθερμάνθηκαν και ο 31χρονος αναμένεται στο νησί ώστε να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των γαλαζοκιτρίνων. Γεγονός που επιβεβαιώνεται -και- από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.