Προ των πυλών ο Μπαράκ… διετίας στον ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Αυτή τη φορά… έρχεται!
Ο Αντονίν Μπάρακ θα φορέσει -τελικά- τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν εκ νέου για διετές συμβόλαιο!
Ο Τσέχος μέσος είχε ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιουλίου, όμως η καταρχήν συμφωνία ναυάγησε κι έτσι η ομάδα της πρωτεύουσας στράφηκε προς άλλες λύσεις.
Οι επαφές όμως των δύο πλευρών… αναθερμάνθηκαν και ο 31χρονος αναμένεται στο νησί ώστε να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των γαλαζοκιτρίνων. Γεγονός που επιβεβαιώνεται -και- από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.
Adesso è fatta: Barak passa dalla @acffiorentina all'Apoel. Contratto di due annihttps://t.co/lL76cM5idF— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2026