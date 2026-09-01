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Με πολλές αλλαγές στην Χρυσούπολη η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανοιχτό το «παράθυρο» για μεταγραφή

Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Χρυσούπολη εν όψει του αυριανού αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Νέστο (17:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του, δεδομένου ότι ακολουθούν δύο δύσκολα παιχνίδια στην Allwyn Arena, με τον Άρη το Σάββατο για το πρωτάθλημα και με την ΛΑΣ Λιντς την επόμενη Τρίτη για το Champions League.

Κατ’ αρχάς, επιβεβλημένη, βάσει κανονισμών, είναι η παρουσία δύο παικτών γεννημένων από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα σε όλο το 90λεπτο. Ο τερματοφύλακας Μπαλαμώτης, ο δεξιός μπακ Χριστακόπουλος, ο στόπερ Αλεξίου και ο μεσοεπιθετικός Καλοσκάμης είναι οι υποψήφιοι, αλλά αυτές δεν θα είναι οι μόνες αλλαγές. Πιθανότατα θα δούμε να αγωνίζονται από την αρχή παίκτες όπως ο Γκεοργκίεφ, ο Βίντα, ο Αριάγκα, ο Κουτέσα, ο Ζίνι, ίσως ακόμη και ο Λυκογιάννης.

Στο μεταξύ, με την προθεσμία για δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας για την League Phase να εκπνέει τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 00:59, παραμένει ανοιχτό το «παράθυρο» για προσθήκη στην ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κινητικότητα (αλλά, βέβαια, η «Ένωση» πάντα κινείται κάτω από τα ραντάρ) ή συγκεκριμένος στόχος, ωστόσο η πιθανότητα να γίνει μεταγραφή εφόσον παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία είναι υπαρκτή.

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, πως δεν αποκλείεται η όποια κίνηση πιθανώς γίνει, να έρθει και μετά την προθεσμία της UEFA, με τον παίκτη που θα αποκτηθεί να υπολογίζεται μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ζοάο Μάριο, που πάντα είναι πιθανό να επιστρέψει αν βρεθεί κάποια φόρμουλα με την Μπεσίκτας όπου και ανήκει.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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