ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε αμυντικό η Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε αμυντικό η Ομόνοια!

Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Σλοβάκου άσου

Με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας ο Λούμπομιρ Σάτκα!

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως ο Σλοβάκος στόπερ είναι ο βασικός στόχος των πρασίνων για το κέντρο της άμυνας, η ομάδα της Λευκωσίας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του.

Ο 30χρονος άσος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών, αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στην τουρκική Σάμσουνσπορ, προερχόμενος από γεμάτη σεζόν στην οποία κατέγραψε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν μάλιστα βασικός σε όλα τα ματς της ομάδας του στη League Phase του Conference League πλην ενός το οποίο έχασε λόγω τραυματισμού.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Νιούκασλ (U23), Ντουνάισκα Στρέντα και Λεχ Πόζναν, ενώ είναι 41 φορές διεθνής με τη Σλοβακία, όντας στην αποστολή της εθνικής του και στα τελευταία της ματς τον περασμένο Ιούνιο (βασικός στο φιλικο με Μάλτα στη 1/6).

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο Lubomir Satka!

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας 2+1 χρόνια.

Ο Lubomir Satka είναι 30 χρόνων, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και είναι διεθνής με την εθνική Σλοβακίας. Τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν στην Α’ Κατηγορία Τουρκίας και την Samsunspor, με την οποία έπαιξε και στο UEFA Conference League. Επίσης, φόρεσε για τέσσερα χρόνια τη φανέλα της Lech Poznan κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2022, ενώ με την Πολωνική ομάδα συμμετείχε στο UEFA Europa League και στο UEFA Conference League. Σε ηλικία 17 χρόνων είχε μετεγγραφή στην Newcastle United και δύο χρόνια αργότερα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα.

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 37.

Καλωσορίζουμε τον Lubomir Satka στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πέταξε» στα 8.44μ. ο Τεντόγλου και για 4η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Ροναλντίνιο θέλει να αγοράσει την ομάδα μπάσκετ της Μονακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ είναι μια... ανάσα από Βάνια Ντρκούσιτς

Super League

|

Category image

Λοσάδα: «Για παιχνίδια όπως αυτό αγαπάμε τόσο το ποδόσφαιρο - Φυσικά και πονάει τριπλά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος το όνειρο του Ολυμπιακού για Champions League

Super League

|

Category image

Λιβάι και Ντέσερς έστειλαν τον Παναθηναϊκό στα play offs με χτυποκάρδι!

Super League

|

Category image

Με ανατροπή πάει Σουηδία η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα κλικς της απογοήτευσης - Δυσκολεύονταν να το πιστέψουν στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα έξι γκολ από τον πικρό αποκλεισμό του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίγα δευτερόλεπτα μακριά: Αποκλείστηκε σε θρίλερ μέσω παράτασης ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

12ος ο Κεσίδης στον τελικό της Σφυροβολίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Μπόντο επιβίωσε στο... θρίλερ και περιμένει Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν!

Super League

|

Category image

Διερευνητική πρόταση της Τσέλσι για τον Σκέλι

Premier League

|

Category image

Φουλάρει για Σπενς η Ίντερ για να καλύψει το κενό του Ντούμφρις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει Βόρεια Ιρλανδία η Ομόνοια αν αποκλειστεί από τη Λίνκολν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη