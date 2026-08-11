Ανακοίνωσε αμυντικό η Ομόνοια!

Με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας ο Λούμπομιρ Σάτκα!

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως ο Σλοβάκος στόπερ είναι ο βασικός στόχος των πρασίνων για το κέντρο της άμυνας, η ομάδα της Λευκωσίας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του.

Ο 30χρονος άσος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών, αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στην τουρκική Σάμσουνσπορ, προερχόμενος από γεμάτη σεζόν στην οποία κατέγραψε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν μάλιστα βασικός σε όλα τα ματς της ομάδας του στη League Phase του Conference League πλην ενός το οποίο έχασε λόγω τραυματισμού.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Νιούκασλ (U23), Ντουνάισκα Στρέντα και Λεχ Πόζναν, ενώ είναι 41 φορές διεθνής με τη Σλοβακία, όντας στην αποστολή της εθνικής του και στα τελευταία της ματς τον περασμένο Ιούνιο (βασικός στο φιλικο με Μάλτα στη 1/6).

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο Lubomir Satka!

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας 2+1 χρόνια.

Ο Lubomir Satka είναι 30 χρόνων, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και είναι διεθνής με την εθνική Σλοβακίας. Τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν στην Α’ Κατηγορία Τουρκίας και την Samsunspor, με την οποία έπαιξε και στο UEFA Conference League. Επίσης, φόρεσε για τέσσερα χρόνια τη φανέλα της Lech Poznan κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2022, ενώ με την Πολωνική ομάδα συμμετείχε στο UEFA Europa League και στο UEFA Conference League. Σε ηλικία 17 χρόνων είχε μετεγγραφή στην Newcastle United και δύο χρόνια αργότερα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα.

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 37.

Καλωσορίζουμε τον Lubomir Satka στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!