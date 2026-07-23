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Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για Ολλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για Ολλανδία

Ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ

Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την αποστολή τους για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. 

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν συμπεριάλαβε στην αποστολή τους Περέιρα, Μιρ και Ατάιντε. 

Αναλυτικά: 

Αποστολή για προετοιμασία ομάδας στην Ολλανδία

H αποστολή της ομάδας μας που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το επόμενο μέρος της προετοιμασίας αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές.

Τερματοφύλακες 1. Vid Belec 2. Ανδρέας Χριστοδούλου 3. Σάββας Μίχος 4. Aloni Becker

Αμυντικοί 5.Κωνσταντίνος Λαίφης 6.Franz Brorsson 7.Milos Degenek 8.Κωνσταντίνος Σταφυλίδης 9.Δημήτρης Λημνιός 10.Joan Sastre 11.Κωνσταντίνος Πουρσαιτίδης 12.Νικόλας Αγγελόπουλος 13.Κωνσταντίνος Γιαννακού 14.Angel Garcia

Μέσοι 15.Dalcio Gomes 16.Diego Rosa 17.Στυλιανός Βρόντης 18.Ιωάννης Αβρααμίδης 19.Χαράλαμπος Καττιρτζής 20.Marquinhos 21.Antonin Barak

Επιθετικοί 22.Πιέρος Σωτηρίου 23.Νικόλας Κούτσακος 24.Daniel Mancini 25.Fabricio Pedroso 26.Gustavo Manduca 27.Gabriel Maioli 28.Σταύρος Γεωργίου  

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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