Ανακοίνωσε Μαντούκα ο ΑΠΟΕΛ!

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον γιο του πρώην επιθετικού της ομάδας:

Σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με Gustavo Manduca

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με τον νεαρό ποδοσφαιριστή Gustavo Manduca.

Ο Gustavo Manduca, είναι γεννημένος στις 22 Ιουνίου 2008 και αγωνίζεται στην επιθετική γραμμή. Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες των Torino FC Youth και Spezia U17, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα της Chisola, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε νεαρή ηλικία.

Καλωσορίζουμε τον Gustavo στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, υγεία και μια πορεία γεμάτη διακρίσεις