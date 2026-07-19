Ρουμάνικα σενάρια για Ίλιε που «εμπλέκουν» τον ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Θα δείξει ο χρόνος αν ισχύει το δημόσιευμα και αν ο Ρουμάνος γίνει κάτοικος Αρχαγγέλου.
Ο ΑΠΟΕΛ έδωσε τα χέρια με τη Νις για τον Ράρες Ίλιε.
Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ρουμάνικη ιστοσελίδα (iamsport.ro), η οποία κάνει μάλιστα αναφορά και σε ποσά. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η αμοιβή του παίκτη στην ομάδα της Λευκωσίας θα είναι στις 300.000 το χρόνο, με τη Νις να κρατά και ένα ποσοστό μεταπώλησης.
Πρόκειται για 23χρονο Ρουμάνο μεσοεπιθετικό, ο οποίος τη σεζόν που πέρασε ήταν δανεικός στην Έμπολι (Β΄ Κατηγορία Ιταλίας), καταγράφοντας 26 συμμετοχές.
Στη Νις ανήκει από το 2022, χωρίς ωστόσο να καθιερωθεί και δινότας δανεικος. Έπαιξε σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λωζάνη και Καταντζάρο, πέραν της Έμπολι.