Περιμένει τον δεύτερο ηγέτη του

Την περσινή σεζόν στον ΑΠΟΕΛ, το μεγαλύτερο βάρος ως προς την καθοδήγηση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, το είχε ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της ομάδας, ήταν από τους πλέον σταθερούς παίκτες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, έχοντας σημαντική συνεισφορά στη λειτουργία της ομάδας στο γήπεδο.

Ενόψει της νέας περιόδου, στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν την επιστροφή και του άλλου ηγέτη τους. Ο λόγος για τον Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την περσινή σεζόν. Ο Πιέρος έχει ξεκινήσει «τρέξιμο», με την ενημέρωση από πλευράς γαλαζοκιτρίνων να λέει πως τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει τις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Νίκο Παπαδόπουλο να είναι έτοιμος να αγωνιστεί ο διεθνής επιθετικός, όχι μόνο για το γκολ και τους αριθμούς. Ο Σωτηρίου είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Έχει τις ηγετικές ικανότητες του Λαΐφη, συνεπώς είναι ό,τι καλύτερο για τον Ελλαδίτη προπονητή του ΑΠΟΕΛ να έχει δύο τέτοιους ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα του.