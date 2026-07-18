Το ιδανικό σενάριο για Βρύζα και Παπαδόπουλο

Ο Γιοάν Σάστρε έβγαλε και αυτός την καθιερωμένη φωτογραφία με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και ήταν το πέμπτο κομμάτι που μπήκε στο γαλαζοκίτρινο παζλ.

Πριν τον Ισπανό ακραίο αμυντικό προηγήθηκαν οι Δημήτρης Λημνιός, Νικόλας Αγγελόπουλος, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο και Άνχελ Γκαρσία.

Ο αθλητικός διεθυντής Ζήσης Βρύζας και ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος είναι σε καθημερινή επικοινωνία για τις υπόλοιπες ανάγκες, με προτεραιότητα να αποτελεί η απόκτηση επιτελικού μέσου.

Και ξέρουν πολύ καλά πως θα ήταν ιδανικό πριν τη μετάβαση της ομάδας για την Ολλανδία στις 25 Ιουλίου όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ο «εκλεκτός» να είναι στο ρόστερ. Σίγουρα, δεν υπάρχει βιασύνη και θέλουν να κάνουν τη σωστή επιλογή, με παίκτη που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά.

Από εκεί και πέρα, θα γίνει και κίνηση για επιθετικό ενώ πάντα σε μία μεταγραφική περίοδο, αλλάζουν τα πάντα ανά πάσα στιγμή.