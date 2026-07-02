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Μπαίνει χρήμα από τα διαρκείας, πληρώνει υποχρεώσεις και «όχι στον καναπέ και τις καφετέριες»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπαίνει χρήμα από τα διαρκείας, πληρώνει υποχρεώσεις και «όχι στον καναπέ και τις καφετέριες»

Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημερώνουν για την ανάλυση αποπληρωμών, από έσοδα 4,500 εισιτηρίων διαρκείας.

Αναλυτικά: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, επιθυμεί  με συνέπεια στο πλαίσιο της δέσμευσής του, να προχωρήσει σε υπεύθυνη ενημέρωση προς τον κόσμο της ομάδας.

Η ενημέρωση αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των οφειλών και υποχρεώσεων που έχουν αποπληρωθεί μέχρι στιγμής, από τα έσοδα που έχουν προέλθει από την αγορά των πρώτων 4,500 εισιτηρίων διαρκείας.

Η διανομή των €900,698 έγινε ως εξής:

  • Έναντι οφειλών σε παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές, στο πλαίσιο υφιστάμενων διακανονισμών: €518,813
  • Μισθοδοσία ποδοσφαιριστών και προσωπικού: €203,073
  • Λειτουργικά και άλλα έξοδα, συντήρηση, λογαριασμοί κοινής ωφελείας: €82,300
  • Προκαταβολή για προετοιμασία ομάδας και αεροπορικά εισιτήρια: €62,712
  • Έξοδα και μισθοδοσία ΑΚΑΔΗΜΙΑ: €33,800

Έχουμε φθάσει πολύ κοντά στο όριο των πρώτων 5,000 εισιτηρίων διαρκείας. Αφουγκραζόμενοι, τα μηνύματα που παίρνουμε από τον ίδιο τον κόσμο μας, ευελπιστούμε ότι αυτή η ροή στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας θα συνεχιστεί και θα φθάσουμε σε έναν αριθμό αντάξιο και της συμβολικής σημασίας που έχει η επόμενη αγωνιστική χρονιά για τη μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου.

Καλούμε τον κάθε ένα ΑΠΟΕΛίστα, φέτος να μην περιοριστεί στον καναπέ και στις καφετέριες. Η ομάδα τον χρειάζεται στο γήπεδο. Κάθε ένα εισιτήριο διαρκείας, είναι ακόμα μια φωνή, είναι ακόμα μια παρουσία που κάνει σημαντική διαφορά, στο σύνολο.

Σε αυτόν τον πρώτο Αιώνα του Θρύλου, πρέπει όλοι να είναι ΠΑΡΟΝΤΕΣ. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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Μπαίνει χρήμα από τα διαρκείας, πληρώνει υποχρεώσεις και «όχι στον καναπέ και τις καφετέριες»

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