Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Αγγελόπουλος: Deal με ορίζοντα πολλών ετών!

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Νικόλα Αγγελόπουλου από τον Εθνικό Άχνας στον ΑΠΟΕΛ. Αναλυτiκά η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Νικόλα Αγγελόπουλου. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής εντάσσεται στην ομάδα μας με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο ΑΠΟΕΛ προχωρά στην απόκτηση ενός ταλαντούχου Κύπριου ποδοσφαιριστή, ενισχύοντας περαιτέρω το κυπριακό στοιχείο στο ρόστερ της ομάδας μας, σύμφωνα με τη στρατηγική και τον σχεδιασμό του συλλόγου για το μέλλον. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του Εθνικού Άχνας για την εποικοδομητική συνεργασία και την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Καλωσορίζουμε τον Νικόλα Αγγελόπουλο στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».