Επίσημα... τέλος ο Μπα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ για την μεταγραφή του Αλιασίμ Μπα ο οποίος συνεχίζει στην Ντιναμό Τιφλίδας
Αναλυτικά:
Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Dinamo Tbilisi για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Algassime Bah, με ισχύ από την 01/07. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Algassime για την παρουσία, την προσπάθεια και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, με προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες.