Επίσημο: Εποχή... Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ!

Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την συμφωνία τους με τον Νίκο Παπαδόπουλο ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αναλυτικά:

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο. Η συμφωνία με τον Ελλαδίτη τεχνικό ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2028.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στους πάγκους, με πολυετή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ έχει θητεύσει και στο κυπριακό πρωτάθλημα έχοντας έτσι πλήρη αντίληψη του μεγέθους και της φιλοσοφίας του ΑΠΟΕΛ. Χαρακτηρίζεται για τη μεθοδικότητα, τη δουλειά στο γήπεδο, την αγωνιστική πειθαρχία και τη δημιουργία ανταγωνιστικών ομάδων.

Την τελευταία διετία, στον Λεβαδειακό, κατάφερε να αναπτύξει την ομάδα, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να την οδηγήσει στην καλύτερη θέση της ιστορίας της στο πρωτάθλημα της Ελληνικής Super League, την περίοδο 2025-2026. Η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ καλωσορίζει τον Νίκο Παπαδόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.