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Οι συναντήσεις για τον επενδυτή και οι τέσσερις μεταγραφές πρώτης γραμμής

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι συναντήσεις για τον επενδυτή και οι τέσσερις μεταγραφές πρώτης γραμμής

Όλα όσα αναφέρονται επισήμως από τον ΑΠΟΕΛ

Συνάντηση με ανθρώπους της ΚΟΠ είναι προγραμματισμένη το μεσημέρι, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που αφορά την προσπάθεια εισόδων επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος, μιλώντας στον Super Sport FM, είναι μία από τις απαιτούμενες συναντήσεις που έγιναν και θα γίνουν για να προχωρήσει το θέμα του επενδυτή.

Για τα διαρκείας: «Είναι μια ενέργεια που κάναμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο και αρέσει στον κόσμο. Είναι ένα διαδραστικό site που βοηθά να γίνεται περισσότερη συζήτηση, με τα εισιτήρια διαρκείας να είναι ζωτικής σημασίας. Τα έσοδα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα για να πληρωθούν οφειλές και να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό»

Για το συμβολισμό: «Δίνουμε την έναρξη για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ομάδας με τα δυο πρώτα εισιτήρια διαρκείας και θέλουμε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα»

Για τον επενδυτή: «Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι συζητήσεις. Προσπαθούμε να γίνει μια διαδικασία που χρειάζεται 8 μήνες, να γίνει πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι αυτό.»

Για τις συναντήσεις: «Έγιναν ήδη πολλές, θα γίνει ακόμα μια σήμερα και θα γίνουν και άλλες πολλές στην συνέχεια. Το due dilligence και κάποιες άλλες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί»

Για την νέα εταιρία: «Είναι απλά ένα μέρος της συμφωνίας και συνεχίζεται. Χρειάζεται υπομονή σε αυτό το κομμάτι»

Για την σημαδιακή χρονιά και τον προγραμματισμό: «Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα για τους στόχους μας και με βάση την σημαδιακή χρονιά των 100 χρόνων ζωής»

Για τους Κύπριους παίκτες: «Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε παίκτες «κράχτες». Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας και του προπονητή μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε παίκτες μέχρι 21-22 ετών που κουβαλούν πάνω από 100 παιχνίδια στα πόδια τους. Τώρα είναι η ώρα τους και έχουν φτιάξει όλο το πακέτο για να αντέξουν την αποστολή και την εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ»

Για τον Παναγιώτη Γιάννου: «Είναι πολύ εξοικειωμένος και έμπειρος σε αυτό το κομμάτι και όταν αναλαμβάνεις ένα πρότζεκτ του μεγαλείου του ΑΠΟΕΛ είναι πολύ δύσκολο. Όπως ανέφερε και ο Χάρης Φωτίου, η αναδιάρθρωση της ακαδημίας θα γίνει από το μηδέν»

Για τον αριθμό μεταγραφών πρώτης γραμμής: «Θέλουμε τουλάχιστον τέσσερις παίκτες πρώτης γραμμής. Από εκεί και πέρα, είναι και θέμα εξελίξεων του ρόστερ. Όλα τα κεφάλαια είναι ανοικτά»

 

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