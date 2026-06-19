Ξεκαθάρισμα ΑΠΟΕΛ για τη φήμη για Τζιωνή

Ξεκάθαρος όσον αφορά κάποια φημολογία που αναφέρει ότι ο ΑΠΟΕΛ ενδεχομένως να ενδιαφερθεί για τον πρώην παίκτη της Ομόνοιας και νυν της ρουμανικής Ούτα Αράντ, Μαρίνο Τζιωνή, ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος, μιλώντας στον Super Sport FM.

«Eμάς ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε Κύπριους παίκτες κράχτες, όχι να πάμε να βρούμε. Το κυπριακό στοιχείο έχει ενισχυθεί. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας και του προπονητή μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε παίκτες μέχρι 21-22 ετών που κουβαλούν πάνω από 100 παιχνίδια στα πόδια τους. Τώρα είναι η ώρα τους και έχουν φτιάξει όλο το πακέτο για να αντέξουν την αποστολή και την εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ» ανάφερε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι εντός των επόμενων ωρών θα ανακοινωθεί και επίσημα η έναρξη της συνεργασίας με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και για να τρέξει μαζί με τον Αθλητικό Διευθυντή, Ζήση Βρύζα, θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό της ομάδας.