Στήριξη Ράις όσους έχασαν πέναλτι: «Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε πάρει ούτε το πρωτάθλημα»

«Χωρίς αυτούς τους δύο δεν θα είχαμε πάρει ούτε το πρωτάθλημα»…

Με τα λόγια αυτά ο Ντέκλαν Ράις μετά τη λήξη του χθεσινού μεγάλου τελικού του Champions League θέλησε να στηρίξει τους δύο του συμπαίκτες, Γκάμπριελ και Έζε, που αστόχησαν τις εκτελέσεις τους στη διαδικασία των πέναλτι.

«Είναι συνταρακτικό αυτό που συνέβη, αλλά όμως ας προσπαθήσουμε να το δούμε από μία διαφορετική οπτική γωνία, το πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Στο 63ο παιχνίδι μας σε όλες τις διοργανώσεις φέτος τους φτάσαμε στα πέναλτι. Εκεί είναι μια λοταρία. Ο Γκάμπριελ και ο ‘Εζε είναι συντετριμμένοι αλλά τους αγαπάμε, είμαστε όλοι μαζί τους. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε πάρει ούτε το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του.