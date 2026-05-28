Ενημέρωση ΑΠΟΕΛ: Διαγράφηκε το εμπάργκο (27/5)!

Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει για την διαγραφεί το εμπάργκο που εμφανίστηκε στο σύστημα της ΦΙΦΑ την Τετάρτη 27/5:

Ενημερώνουμε ότι το απαγορευτικό μεταγραφών που εμφανίστηκε στο σύστημα της FIFA, χθες (27/05/2026), έχει διαγραφεί σήμερα, αφού πρόκειτο για υπόθεση η οποία είχε ήδη εξοφληθεί. Η υπόθεση αφορούσε απαίτηση, σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή Cipriano και είχε διευθετηθεί από τον περασμένο Ιανουάριο. Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ, προχώρησε άμεσα στα απαραίτητα διαβήματα, επισυνάπτοντας και τις ανάλογες αποδείξεις προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία έχει ήδη προχωρήσει στην διαγραφή του.