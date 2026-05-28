Άκυρο - έπος και καλά μπάνια στη Μύκονο

Άκυρο έπος από Αγγλία και Ισπανία σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης για το Μουντιάλ.

Οι Reds από την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, ίσα που κατάφεραν να βγουν πέμπτοι ενώ η Βασίλισσα εκθρονίστηκε μπαμ μπαμ από την μισητή Μπαρτσελόνα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε και η διπλή χυλόπιτα από τους ομοσπονδιακούς προπονητές των δύο χωρών.

Βλέπετε, ούτε ο Τόμας Τούχελ, ούτε ο Λούις Ντε Λα Φουέντε συμπεριέλαβαν ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για το Μουντιάλ που είναι προ των πυλών.

Στην αποστολή της Αγγλίας δεν βρίσκεται ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το μακρινό 1986 ενώ η Ρεάλ στέλνει ΜΗΔΕΝ παίκτες σε Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τζο Γκόμεζ, Κέρτις Τζόουνς, Ντιν Χάουσεν, Αλεξάντερ Άρντολντ, Ντάνι Καρβαχάλ και άλλοι... σας ευχόμαστε καλά μπάνια και καλα να περάσετε στην Μύκονο!

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