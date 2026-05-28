ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το αφιέρωμα της mozzartsport: Ο Λοΐζου μπορεί να γίνει σύντομα ο αγαπημένος του κόσμου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το αφιέρωμα της mozzartsport: Ο Λοΐζου μπορεί να γίνει σύντομα ο αγαπημένος του κόσμου!

Η γνωστή σερβική ιστοσελίδα mozzartsport, ετοίμασε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Λοΐζο Λοΐζου με αφορμή το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα...

Οι Σέρβοι μάζεψαν διάφορες πληροφορίες για τον τρόπο παιχνιδιού του διεθνούς επιθετικού της Χάποελ Τελ Αβίβ σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως εάν καταφέρει να προσαρμοστείσ στο πρωτάθλημα τους, μπορεί πολύ εύκολα να γίνει από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές του κόσμου του Ερυθρού Αστέρα...

Η ιστοσελίδα mozzartsport θεωρεί ότι εύκολα - δύσκολα μπορεί να γίνει η μεταγραφή από την Χάποελ. Θυμίζουμε πως η Ομόνοια διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστές με βάση την συμφωνία της με τους Ισραηλινούς. 

Από εκεί και πέρα, το εν λόγω αφιέρωμα, παρουσιάζει τα ισχυρά όπλα του τρόπου παιχνιδιού του Λοΐζου όπως η ταχύτητα, η ντρίμπλα και η εκτέλεση. 

Διαβάστε κάποια αποσπάσματα από το ρεπορτάζ:

Ο μικροκαμωμένος ποδοσφαιριστής έχει εξαιρετικά γρήγορο πρώτο βήμα, αλλαγή κατεύθυνσης και την ικανότητα να ντριμπλάρει στο τρέξιμο, κάτι που κάνει τη διαφορά. Μπορεί επίσης να γίνει απρόβλεπτος, επειδή ξέρει πώς να απειλεί σοβαρά με ένα δυνατό αριστερό, αλλά και να στέλνει την τελική πάσα στους πιο προωθημένους συμπαίκτες του.

Μένει να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στις συνθήκες και την πίεση στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας βλέπει ξεκάθαρα δυνατότητες στον νεαρό παίκτη, όχι μόνο όσον αφορά την προσφορά του στην ομάδα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς , αλλά και όσον αφορά τις μελλοντικές πωλήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τέτοιες είναι οι φιλοδοξίες του ίδιου του Κύπριου, ο οποίος βλέπει την ερυθρόλευκη ομάδα του Βελιγραδίου ως ένα ιδανικό βήμα προς τη Δυτική Ευρώπη.

Αν όλα πάνε καλά όσον αφορά την προσαρμογή του παίκτη στις συνθήκες της πρωταθλήτριας Σερβίας, ο Λοΐζου θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει ένας από τους αγαπημένους του κοινού.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο Λονδίνο η απονομή της Χρυσής Μπάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άκυρο - έπος και καλά μπάνια στη Μύκονο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ήττα-σοκ και αποκλεισμός για τον Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Ενημέρωση ΑΠΟΕΛ: Διαγράφηκε το εμπάργκο (27/5)!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νεότερα με Νεϊμάρ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Νέα αποχώρηση από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Το αφιέρωμα της mozzartsport: Ο Λοΐζου μπορεί να γίνει σύντομα ο αγαπημένος του κόσμου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φεύγει για Βαρκελώνη ο Γκόρντον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουλάρει για Σιέλη!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοινώθηκε η εκλογική συνέλευση του σωματείου της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα θέλει και τον Μπερνάρντο Σίλβα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Ζεστάθηκαν» οι Παφίτες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Κόμο εξετάζει την περίπτωση του Πιρόλα!

Ελλάδα

|

Category image

Αποχώρησε από την προπόνηση ο Νεϊμάρ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη