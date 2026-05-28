Το αφιέρωμα της mozzartsport: Ο Λοΐζου μπορεί να γίνει σύντομα ο αγαπημένος του κόσμου!

Οι Σέρβοι μάζεψαν διάφορες πληροφορίες για τον τρόπο παιχνιδιού του διεθνούς επιθετικού της Χάποελ Τελ Αβίβ σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως εάν καταφέρει να προσαρμοστείσ στο πρωτάθλημα τους, μπορεί πολύ εύκολα να γίνει από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές του κόσμου του Ερυθρού Αστέρα...

Η ιστοσελίδα mozzartsport θεωρεί ότι εύκολα - δύσκολα μπορεί να γίνει η μεταγραφή από την Χάποελ. Θυμίζουμε πως η Ομόνοια διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστές με βάση την συμφωνία της με τους Ισραηλινούς.

Από εκεί και πέρα, το εν λόγω αφιέρωμα, παρουσιάζει τα ισχυρά όπλα του τρόπου παιχνιδιού του Λοΐζου όπως η ταχύτητα, η ντρίμπλα και η εκτέλεση.

Διαβάστε κάποια αποσπάσματα από το ρεπορτάζ:

Ο μικροκαμωμένος ποδοσφαιριστής έχει εξαιρετικά γρήγορο πρώτο βήμα, αλλαγή κατεύθυνσης και την ικανότητα να ντριμπλάρει στο τρέξιμο, κάτι που κάνει τη διαφορά. Μπορεί επίσης να γίνει απρόβλεπτος, επειδή ξέρει πώς να απειλεί σοβαρά με ένα δυνατό αριστερό, αλλά και να στέλνει την τελική πάσα στους πιο προωθημένους συμπαίκτες του.

Μένει να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στις συνθήκες και την πίεση στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας βλέπει ξεκάθαρα δυνατότητες στον νεαρό παίκτη, όχι μόνο όσον αφορά την προσφορά του στην ομάδα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς , αλλά και όσον αφορά τις μελλοντικές πωλήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τέτοιες είναι οι φιλοδοξίες του ίδιου του Κύπριου, ο οποίος βλέπει την ερυθρόλευκη ομάδα του Βελιγραδίου ως ένα ιδανικό βήμα προς τη Δυτική Ευρώπη.

Αν όλα πάνε καλά όσον αφορά την προσαρμογή του παίκτη στις συνθήκες της πρωταθλήτριας Σερβίας, ο Λοΐζου θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει ένας από τους αγαπημένους του κοινού.