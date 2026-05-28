ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεότερα με Νεϊμάρ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νεότερα με Νεϊμάρ!

Άλλος ένας τραυματισμός ταλαιπωρεί τον Νεϊμάρ, με τον Βραζιλιάνο θρύλο να αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ πιθανόν να τον κρατήσει στα «πιτς», μέχρι και την πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Για ακόμη μία φορά ο Νεϊμάρ αντιμετωπίζει έναν σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει μεγάλος φόβος ότι δεν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 για την αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, έκανε το χατίρι εκατομμύρια Βραζιλιάνων, συμπεριλαμβάνοντας τον Νεϊμάρ στις κλήσεις του για τα γήπεδα των Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ, ωστόσο για ακόμη μία φορά ο θρύλος της χώρας βρίσκεται στα «πιτς».

Ένα μυϊκό πρόβλημα αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει θα χάσει τις φιλικές αναμετρήσεις της ομάδας του πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ υπάρχει φόβος να χάσει και την πρεμιέρα του θεσμού.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗFIFA World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο Λονδίνο η απονομή της Χρυσής Μπάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άκυρο - έπος και καλά μπάνια στη Μύκονο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ήττα-σοκ και αποκλεισμός για τον Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Ενημέρωση ΑΠΟΕΛ: Διαγράφηκε το εμπάργκο (27/5)!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νεότερα με Νεϊμάρ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Νέα αποχώρηση από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Το αφιέρωμα της mozzartsport: Ο Λοΐζου μπορεί να γίνει σύντομα ο αγαπημένος του κόσμου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φεύγει για Βαρκελώνη ο Γκόρντον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουλάρει για Σιέλη!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοινώθηκε η εκλογική συνέλευση του σωματείου της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα θέλει και τον Μπερνάρντο Σίλβα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Ζεστάθηκαν» οι Παφίτες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Κόμο εξετάζει την περίπτωση του Πιρόλα!

Ελλάδα

|

Category image

Αποχώρησε από την προπόνηση ο Νεϊμάρ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη