Νεότερα με Νεϊμάρ!

Για ακόμη μία φορά ο Νεϊμάρ αντιμετωπίζει έναν σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει μεγάλος φόβος ότι δεν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 για την αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, έκανε το χατίρι εκατομμύρια Βραζιλιάνων, συμπεριλαμβάνοντας τον Νεϊμάρ στις κλήσεις του για τα γήπεδα των Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ, ωστόσο για ακόμη μία φορά ο θρύλος της χώρας βρίσκεται στα «πιτς».

Ένα μυϊκό πρόβλημα αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει θα χάσει τις φιλικές αναμετρήσεις της ομάδας του πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ υπάρχει φόβος να χάσει και την πρεμιέρα του θεσμού.

🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a new injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed.



Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/MiqUtspbFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

