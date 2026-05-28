Στο Λονδίνο η απονομή της Χρυσής Μπάλας

Η ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σεζόν 2025-2026 θα γίνει στο Λονδίνο τον προσεχή Οκτώβρη, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, που είχε γίνει ο πρώτος κάτοχος του πολύτιμου ατομικού βραβείου, πριν από 70 χρόνια!

Το France Football προγραμμάτισε και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της τελετής απονομής της Χρυσής Μπάλας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, στην αγγλική πρωτεύουσα.

Σκοπός είναι να τιμηθεί η μνήμη του θρυλικού, Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, του πρώτου στα χρονικά νικητή του βραβείου, στη συμπλήρωση 70 ετών από τη διάκρισή του!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 του προσεχή Οκτώβρη…

england365.gr