ΒΙΝΤΕΟ: Φεύγει για Βαρκελώνη ο Γκόρντον!

Η Μπαρτσελόνα αποκτά για τις πλευρές της επίθεσης έναν από τους πιο καλούς ποδοσφαιριστές της Πρέμιερ Λιγκ, τραβώντας τον από τον αγγλικό βορρά στη Βαρκελώνη.

Ο Άντονι Γκόρντον πολύ σύντομα θα έχει γίνει ποδοσφαιριστής των «μπλαουγκράνα», αφού βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο με προορισμό την Καταλονία, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Το deal έφτασε στα 70 εκατομμύρια λίρες, με τη Νιούκαστλ να ικανοποιείται στο έπακρο με τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία της.

Ο Άγγλος εξτρέμ θα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, ενώ τα ιατρικά τεστ έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη, μόλις αφιχθεί στον προορισμό του.

🎥 🛩️ EXCLUSIVE: Anthony Gordon boarding his flight to Barcelona!

🇪🇸 The winger has agreed a £70m move to #Barca and will have his medical this afternoon.

5️⃣ ✍🏼 Gordon will sign a five-year deal at the Nou Camp.

🤝 Here is Gordon with his representative Adam Dugdale, who… pic.twitter.com/TNpShkHJTr — Keith Downie (@SkySports_Keith) May 28, 2026

england365.gr