Θέλει την ίδια ασφάλεια στα γκολπόστ

Την εγγύηση που είχε την τελευταία τετραετία κάτω από τα γκολπόστ θέλει να διατηρήσει η ΑΕΚ και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο με τον τερματοφύλακα που πρόκειται ν’ αποκτήσει. Σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια, η ΑΕΚ είχε τρεις ικανότατους πορτιέρο, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στο να διατηρηθεί η ομάδα σε πρωταγωνιστική τροχιά.

Το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε ο Βόσνιος Κέναν Πίριτς, ο οποίος για δύο χρόνια ήταν από τους στυλοβάτες της ομάδας, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της, το 2023, μέχρι τους «16» του Conference League. Το καλοκαίρι του 2024 η ΑΕΚ απέκτησε ως αντικαταστάτη του Πίριτς (έφυγε για άλλες πολιτείες) τον Ζλάταν Αλομέροβιτς, ο οποίος, όμως, δεν είχε πείσει στην αρχή της περιόδου (2024-25). Γι’ αυτό και οι κιτρινοπράσινοι προχώρησαν εσπευσμένα στην απόκτηση του Ελλαδίτη Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος ήταν βασικός μέχρι και λίγο πριν το τέλος εκείνης της περιόδου.

Ο Αλομέροβιτς, όμως, αποδείχθηκε ήρωας στον τελικό κυπέλλου κόντρα στην Πάφος F.C. το 2025 και από τότε καθιερώθηκε στο βασικό σχήμα, με σημαντική συνεισφορά στη φετινή εκπληκτική ευρωπαϊκή πορεία και στο πρωτάθλημα. Στην ΑΕΚ ήδη υπάρχει ο Ανδρέας Παρασκευά, ο οποίος κατά τη λήξασα σεζόν είχε καλές παρουσίες όποτε χρησιμοποιήθηκε, με αποκορύφωμα την απόκρουση του πέναλτι στο Σούπερ Καπ. Χθες, η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση των Γκαρσία και Ρομπέρζ.