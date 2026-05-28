Μπήκε και ο Βιγιαφάνες στη λίστα των διακανονισμών του ΑΠΟΕΛ

Μετά τους Εντονγκαλά και Κβιλιτάια, για τους οποίους υπήρξε ενημέρωση τις προηγούμενες ημέρες, ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι έχει φθάσει σε συμφωνία και με τον Λούκας Βιγιαφάνες για διακανονισμό των οφειλών.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Lucas Villafáñez.

Ο ΑΠΟΕΛ ευχαριστεί τον Lucas για τη συνεργασία.

Η υπόσχεση που δόθηκε για να δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε υποθέσεις που μπορεί να επιφέρουν περαιτέρω τιμωρίες, συνεχίζεται καθημερινά.