Τα βρήκε με Εντονγκαλά ο ΑΠΟΕΛ

Mε ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει διευθετηθεί ένα από τα προβλήματα που απασχολούσε από το παρελθόν. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται έχει λυθεί το θέμα με τον Ντιεμερσί Εντονγκαλά.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πληροφορεί ότι, έχει προχωρήσει, σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης του Dieumerci Ndongala.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές και ομάδες, οι οποίοι επιδεικνύουν καλή διάθεση και πρόθεση συνεργασίας.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την προσπάθεια χειρισμού και άλλων περιπτώσεων οφειλών, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη διευθέτηση τους.