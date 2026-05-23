Απαντά σε ερωτήματα που «καίνε» ο Φωτίου

Απόψε στις 21:00 ανοίγει τα χαρτιά του ο Χάρης Φωτίου.

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ… ανακρίνεται από τέσσερις φίλους της ομάδας, σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί από την Cablenet και αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο Φωτίου θα κληθεί να μιλήσει για όλα όσα αφορούν στους γαλαζοκίτρινους σε… παρελθόν και μέλλον. Θα κάνει τον δικό του απολογισμό στους λίγους μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας, ενώ θα κληθεί να αναφερθεί στις… παλιές αμαρτίες που ταλαιπωρούν τον ΑΠΟΕΛ μέχρι σήμερα.

Βέβαια, το κεφάλαιο «Σάββας Λιασής» παραμένει ορθάνοικτο και ο κόσμος των γαλαζοκιτρίνων περιμένει απαντήσεις ως προς το επίπεδο των διαβουλεύσεων αλλά και στην επόμενη μέρα. Υπάρχει… πλάνο σε περίπτωση ναυαγίου; Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο ερώτημα της βραδιάς.

Τέλος, το αγωνιστικό ψάχνει επίσης απαντήσεις, όσον αφορά στον διάδοχο του Γκαρσία αλλά και στις προσθαφαιρέσεις.