Καλύτερος ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Premier League ο Μπρούνο Φερνάντες

Καλύτερος παίκτης της Premier League για τη σεζόν 2025-26 ο Μπρούνο Φερνάντες!

Ο πολύπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε σταθερά εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν και ήταν ο πρωταγωνιστής της ομάδας του, η οποία τερμάτισε στην 3η θέση, επιστρέφοντας στο Champions League!

Ο Φερνάντες ολοκλήρωσε τη σεζόν κάνοντας ρεκόρ με τις 20 ασίστ που σέρβιρε, ενώ παράλληλα σκόραρε και 8 φορές, ενώ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κάνει δικό του το συγκεκριμένο βραβείο, μετά από τον Γουέιν Ρούνει, τη σεζόν 2009-10.

Όσον αφορά την ψηφοφορία, ο Πορτογάλος άφησε πίσω του τους Ράγια, Γκάμπριελ και Ράις της πρωταθλήτριας Άρσεναλ, τους Χάαλαντ και Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, τον Γκιμπς-Γουάιτ της Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Τιάγκο της Μπρέντφορντ.