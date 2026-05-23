Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με Βαλένθια και επέλεξε Ολυμπιακό»

Σημαντική αποκάλυψη από τη Mundo Deportivo για το μέλλον του Ζαν Μοντέρο, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται έτοιμος να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της καλοκαιρινής αγοράς, πριν καν αυτή... ανοίξει!

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον 22χρονο Δομινικανό γκαρντ και θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανό να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, αποσπώντας τον από τη Βαλένθια και τον έντονο ανταγωνισμό μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η ομάδα του Πειραιά φέρεται να έχει κινηθεί δυναμικά για την περίπτωση του Μοντέρο, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την προοπτική εξέλιξής του σε ηγετική μορφή στην περιφέρεια. Ο νεαρός γκαρντ, που έκανε εντυπωσιακή σεζόν με τη Βαλένθια και κατέκτησε τον τίτλο του Rising Star στη Euroleague, είχε δεχθεί δελεαστική πρόταση ανανέωσης, ωστόσο όλα δείχνουν πως προτιμά το επόμενο βήμα στην καριέρα του

Η επιλογή του NBA, εν τω μεταξύ, παραμένει ανοιχτή για τον Δομινικανό, αν και δεν φαίνεται επικείμενη. Ο Μοντέρο, ο οποίος συμμετείχε στο Draft του 2022 αλλά δεν επιλέχθηκε, διατηρεί τον στόχο του να κάνει το άλμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θεωρεί την εύρεση ενός κατάλληλου αθλητικού περιβάλλοντος ως προτεραιότητα πριν διασχίσει τον Ατλαντικό.

Σε κάθε περίπτωση, το μελλοντικό συμβόλαιο του Δομινικανού θα περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης για το NBA , επιτρέποντάς του να κρατήσει αυτή την πόρτα ανοιχτή για τις επόμενες σεζόν. Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν τα ισπανικά ρεπορτάζ, που βλέπουν ως... ερυθρόλευκο το μέλλον του!