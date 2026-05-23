Χατζηγιοβάνης: «Νιώθω ευγνώμων που επέλεξα να έρθω στην Ομόνοια»

Φανερά ικανοποιημένος με την πορεία της Ομόνοιας και όλα όσα πέτυχε, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο ποδοσφαιριστής των πρασίνων μέσω ανάρτησης κάνει τον δικό του απολογισμό.

Αναλυτικά: «Η ποδοσφαιρική μας χρονιά έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεπερνώντας -σχεδόν- όλα τα ρεκόρ! Ήταν μια χρονιά γεμάτη ένταση , πάθος, επιμονή , προσμονή , άγχος , πειθαρχία, μα πάνω απ’ όλα , αυτό που μας χαρακτήριζε ήταν η «ψυχή» ! Ενωμένοι όλοι μαζί, χωρίς εγωισμούς και προσηλωμένοι στον στόχο μας. Η ιστορία που γράψαμε τη φετινή σεζόν θα παραμείνει χαραγμένη στις καρδιές μας , όσα χρόνια κι αν περάσουν! Νιώθω ευγνώμων που επέλεξα να έρθω στην ΟΜΟΝΟΙΑ και περήφανος για όλους ΕΜΑΣ! Ένα ιδιαίτερο γκολ που σίγουρα θα θυμάμαι για πάντα»