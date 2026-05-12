Με όσο πιο θετικό πρόσημο

Στάθηκε όρθια η ΑΕΚ στο κατάμεστο ΓΣΠ, πήρε ένα θετικό αποτέλεσμα και διατηρεί προβάδισμα για την 2η θέση, αφού είναι στο +1 από τον Απόλλωνα.

Παρά τις αλλαγές που επιχείρησε ο Ροθάδα στο αρχικό σχήμα, εντούτοις η ομάδα της Λάρνακας πήρε το ζητούμενο μπροστά σε 22 χιλιάδες οπαδούς της Ομόνοιας, δείχνοντας χαρακτήρα. Πλέον, επικεντρώνεται στα δύο τελευταία παιχνίδια, προκειμένου να κλείσει με θετικό πρόσημο μία άκρως κοπιαστική χρονιά, η οποία ξεκίνησε από τις 10 Ιουλίου, κόντρα στην Παρτιζάν.

Το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στους πρωταθλητές ήταν το 52ο επίσημο παιχνίδι των κιτρινοπράσινων κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι οποίοι έδωσαν 34 αγώνες πρωταθλήματος, 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ένα παιχνίδι για τον θεσμό του κυπέλλου κι ένα για το Σούπερ Καπ, το οποίο και κατέκτησαν.

Ο Μιλίτσεβιτς σημείωσε το 11ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις ως «ισχυρή» από τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League, με το πρώτο παιχνίδι να είναι ορισμένο στις 23 Ιουλίου και τον επαναληπτικό στις 30 του μήνα.