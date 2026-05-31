Οι 29 ομάδες της League Phase στο Champions League 2026-27

Το Champions League 2025-26 ολοκληρώθηκε και σε μερικές εβδομάδες θα ξεκινήσουν τα προκριματικά για τη διοργάνωση της νέας περιόδου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι θέσεις που θα συγκροτήσουν τη League Phase.

Οι 29 από τις 36 ομάδες είναι ήδη γνωστές και απομένουν επτά εισιτήρια. Τα δύο απ΄ αυτά θα διεκδικηθούν από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με την Ένωση να συμμετέχει στα πλέι οφ και τους «ερυθρόλευκους» στο γ΄ προκριματικό γύρο.

Ο τελικός του 2027 θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου του επόμενου έτους στο στάδιο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης κι αυτές είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία στη League Phase:

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Pot 4

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)