Ο Πύργος του Άιφελ στα χρώματα της Παρί για δεύτερη σερί χρονιά!

Η «L' Equipe» παρουσιάζει το πρόγραμμα των εορτασμών της Παρί Σεν Ζερμέν για την Κυριακή, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League απέναντι στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη.

Οι Παριζιάνοι θα ξεκινήσουν τη γιορτή στο Champ de Mars, όπου έχει στηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή μήκους 450 μέτρων. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αναμένεται να προσελκύσει 85.000 έως 90.000 φιλάθλους μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Οι πύλες του χώρου θα ανοίξουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αργότερα, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν θα τους υποδεχθεί σε επίσημη τελετή στις 19:10 ώρα Ελλάδας.

Το τελευταίο μέρος της φιέστας θα πραγματοποιηθεί στο Parc des Princes, με τις πύλες του γηπέδου να ανοίγουν στις 20:30 ώρα Ελλάδας, ώστε οι φίλοι της ομάδας να υποδεχθούν τους θριαμβευτές και να συνεχιστούν οι εορτασμοί μέχρι αργά το βράδυ.

Όπως μπορείτε, πάντως, να δείτε και στην κεντρική φωτογραφία, η φιέστα μπροστά στον Πύργο του Άιφελ έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες, με το μνημείο να φωτίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα χρώματα της Παρί, την ώρα που η πόλη προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον τελικό.

