ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πύργος του Άιφελ στα χρώματα της Παρί για δεύτερη σερί χρονιά!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Πύργος του Άιφελ στα χρώματα της Παρί για δεύτερη σερί χρονιά!

Απόψε το Παρίσι υποδέχεται τους δις Πρωταθλητές Ευρώπης

Η «L' Equipe» παρουσιάζει το πρόγραμμα των εορτασμών της Παρί Σεν Ζερμέν για την Κυριακή, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League απέναντι στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη.

Οι Παριζιάνοι θα ξεκινήσουν τη γιορτή στο Champ de Mars, όπου έχει στηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή μήκους 450 μέτρων. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αναμένεται να προσελκύσει 85.000 έως 90.000 φιλάθλους μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Οι πύλες του χώρου θα ανοίξουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αργότερα, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν θα τους υποδεχθεί σε επίσημη τελετή στις 19:10 ώρα Ελλάδας.

Το τελευταίο μέρος της φιέστας θα πραγματοποιηθεί στο Parc des Princes, με τις πύλες του γηπέδου να ανοίγουν στις 20:30 ώρα Ελλάδας, ώστε οι φίλοι της ομάδας να υποδεχθούν τους θριαμβευτές και να συνεχιστούν οι εορτασμοί μέχρι αργά το βράδυ.

Όπως μπορείτε, πάντως, να δείτε και στην κεντρική φωτογραφία, η φιέστα μπροστά στον Πύργο του Άιφελ έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες, με το μνημείο να φωτίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα χρώματα της Παρί, την ώρα που η πόλη προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον τελικό.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Η ΚΟΠ έχει ξανά μήνυμα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στήριξη Ράις όσους έχασαν πέναλτι: «Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε πάρει ούτε το πρωτάθλημα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 29 ομάδες της League Phase στο Champions League 2026-27

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tρία χρόνια γεμάτα... μόνο επιτυχίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λοΐζου: Από το «ρίσκο» του Σεπτεμβρίου, στην απόλυτη δικαίωση...

Απόψεις

|

Category image

Ο Πύργος του Άιφελ στα χρώματα της Παρί για δεύτερη σερί χρονιά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Τα ακούς και λες «πώς γίνεται...»

Απόψεις

|

Category image

Θρίαμβος του κυπριακού στίβου στο Μονακό!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έφυγαν για τελικούς οι Σπερς, πέταξαν εκτός τους Θάντερ!

NBA

|

Category image

Πάει με Σαλάχ η Αίγυπτος στο Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ψεύτικος τραυματισμός... με νόημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/05)

TV

|

Category image

Από τα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο το βραβείο στον ΜVP του τελικού του Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έσπασε ρεκόρ 49 ετών ο Κατσαντώνης και πήρε ευχές από τον προκάτοχό του

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη