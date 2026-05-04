ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτη γκολάρα από τον Μούσα Αλ Τάμαρι!
Απίθανο γκολ από τον Ιορδανό πρώην άσο του ΑΠΟΕΛ
Ο Μούσα Αλ Τάμαρι σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ με σουτ στην κίνηση στο παιχνίδι της Ρεν με την Λυών στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής.
Ο Ιορδανός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με την Λυών στο τέλος να επικρατεί με 4-2.
Mousa Tamari 🇯🇴 nous a offert LE BUT DE LA SAISON EN LIGUE 1 🤩🚀— Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2026
C’EST TELLEMENT DIFFICILE À FAIRE COMME GESTE 🤯 pic.twitter.com/f2RKzxi4fU