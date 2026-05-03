Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τριάρα στον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ φώναξε παρών, επικρατώντας 3-1 του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Ανέβηκε στη 2η θέση ο Δικέφαλος, πιάνοντας τους ερυθρόλευκους στους 61 πόντους. Δύο γκολ από τον Γερεμέγεφ, γκολ και ασίστ από τον Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ φώναξε παρών στα playoffs της Stoiximan Super League με πολύ σημαντική νίκη στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, ο οποίος έχασε πάρα πολύ έδαφος στο κυνήγι της κορυφής.

Στην βαθμολογία των playoffs, οι ασπρόμαυροι έπιασαν τους ερυθρόλευκους στους 61 πόντους και πέρασαν στην 2η θέση, έχοντας την ισοβαθμία. Αμφότεροι βρίσκονται στο -5 από την ΑΕΚ, η οποία έχει αγώνα λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Γερεμέγεφ να βρίσκει δίχτυα. Οι Πειραιώτες έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 29ο λεπτό με κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα εκ νέου στο 55′ με τον Ζίβκοβιτς, έπειτα από την ασίστ του Κωνσταντέλια, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ο Δικέφαλος κλείδωσε ουσιαστικά το τρίποντο στο 65′ με το δεύτερο γκολ του Γερεμέγεφ.

Στην 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διασταυρώνουν εκ νέου τα ξίφη τους, αλλά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (10/5, 19:30)

Το ματς

O Oλυμπιακός ήταν εκείνος που μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένος να πιέσει ψηλά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης υπέπεφτε σε αρκετά λάθη. Πριν ακόμη συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Γκαρθία και Ροντινέι έκλεψαν από τον Μπάμπα, ο Τσικίνιο έκανε το σουτ σε πόδια παικτών του Δικεφάλου, ενώ στη συνέχεια ο Παβλένκα έδιωξε υπό την πίεση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Στο 5ο λεπτό ο Τσικίνιο έκανε το σουτ από τα αριστερά εκτός περιοχής, ο Παβλένκα σήκωσε το χέρι του και έδιωξε σε κόρνερ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι ερυθρόλευκοι είχαν νέα καλή στιγμή. Ο Πορτογάλος μέσος εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε σε πλάτη παίκτη του ΠΑΟΚ, με τον Ελ Κααμπί να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να αστοχεί.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 15′. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Ζίβκοβιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Μπάμπα έστειλε την μπάλα προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ, με τον Τζολάκη να αποκρούει και τον Γερεμέγεφ να ακολουθεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι ερυθρόλευκοι θέλησαν να ανεβάσουν ρυθμό και στο 22′ είχαν ευκαιρία με τον Ελ Κααμπί, του οποίου σουτ απέκρουσε ο Παβλένκα.

Ο Δικέφαλος έβρισκε χώρους στη γρήγορη μετάβαση. Στο 23′ σε μία τέτοια στιγμή, ο Τάισον έβγαλε τον Γερεμέγεφ απέναντι από τον Τζολάκη, ο οποίος άπλωσε το κορμί του και έδιωξε με το δεξί χέρι. Ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 29ο λεπτό. Ο Ροντινέι είδε τον ελεύθερο Τσικίνιο στα δεξιά, εκείνος γύρισε προς την περιοχή και ο Ελ Κααμπί έστειλε από κοντά την μπάλα με το κεφάλι στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία, με τον ΠΑΟΚ να οπισθοχωρεί και να καλύπτει τους χώρους. Κάπως έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε, δίχως κάποια ομάδα να έχει το προβάδισμα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά καλύτερα στο δεύτερο μέρος. Στο 50′ ο Ελ Κααμπί δοκίμασε ένα ψαλιδάκι, το οποίο σταμάτησε πάνω στον Μιχαηλίδη, ενώ λίγο αργότερα ο Ρέτσος αστόχησε με το κεφάλι. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα.

Ο Κωνσταντέλιας πάτησε στην περιοχή, μετά την πάσα του Γερεμέγεφ, ταλαιπωρώντας την άμυνα του Ολυμπιακού, άνοιξε στα δεξιά στον ελεύθερο Ζίβκοβιτς, ο οποίος πλάσαρε επιτυχημένα, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Οι Πειραιώτες πλησίασαν στην ισοφάριση εκ νέου στο 63′. Ο Ορτέγκα από τα αριστερά γέμισε στην περιοχή, ο Τσικίνιο κοντρόλαρε, γύρισε το σώμα του, σούταρε, με τον Παβλένκα να αποκρούει εντυπωσιακά και να διώχνει σε κόρνερ. Το ματς είχε εξαιρετικό ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει και τρίτο γκολ στο 65′. Ο Κωνσταντέλιας με το εξωτερικό από τα αριστερά βρήκε τον Ζίβκοβιτς στα δεξιά, ο οποίος απέναντι από τον Τζολάκη γύρισε στον Γερεμέγεφ, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

