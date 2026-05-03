ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα όλων των ματς της Ομόνοιας στον δρόμο προς τον τίτλο!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η διαδρομή της Ομόνοιας για την κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος για 22η φορά στην Ιστορία της.
Δείτε πιο κάτω τα στιγμιότυπα όλων των αγώνων της Ομόνοιας φέτος.
Η πορεία προς τον τίτλο, οι 24 νίκες και τα 77 γκολ υπέρ.
Όλα στο πιάτο σας:
1η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΕΚ 1-0
2η αγωνιστική: Εθνικός - Ομόνοια 2-1
3η αγωνιστική: Ομόνοια - Ακρίτας 3-0
4η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0
5η αγωνιστική: Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5
6η αγωνιστική: Ομόνοια - Άρης 0-0
7η αγωνιστική: ΕΝΥ Ύψωνα - Ομόνοια 1-2
8η αγωνιστική: Ομόνοια - Πάφος 2-1
9η αγωνιστική: Ένωση - Ομόνοια 0-2
10η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-2
11η αγωνιστική: Απόλλων - Ομόνοια 2-0
12η αγωνιστική: Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου 3-1
13η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-3
14η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ομόνοια 1-1
15η αγωνιστική: Ομόνοια - Εθνικός 4-0
16η αγωνιστική: Ακρίτας - Ομόνοια 0-4
17η αγωνιστική: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2
18η αγωνιστική: Ομόνοια - Ανόρθωση 2-0
19η αγωνιστική: Άρης - Ομόνοια 3-5
20ή αγωνιστική: Ομόνοια - ΕΝΥ Ύψωνα 1-0
21η αγωνιστική: Πάφος - Ομόνοια 2-4
22η αγωνιστική: Ομόνοια - Ένωση 3-0
23η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 1-0
24η αγωνιστική: Ομόνοια - Απόλλων 1-1
25η αγωνιστική: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 0-2
26η αγωνιστική: Ομόνοια - Ολυμπιακός 5-0
1η αγωνιστική πλέι οφ: Άρης - Ομόνοια 2-2
2η αγωνιστική πλέι οφ: Ομόνοια - Πάφος 2-0
3η αγωνιστική πλέι οφ: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-2
4η αγωνιστική πλέι οφ: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0
5η αγωνιστική πλέι οφ: Απόλλων - Ομόνοια 2-3
6η αγωνιστική πλέι οφ: Ομόνοια - Άρης 3-0