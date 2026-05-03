ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα όλων των ματς της Ομόνοιας στον δρόμο προς τον τίτλο!

Δείτε πιο κάτω τα στιγμιότυπα όλων των αγώνων της Ομόνοιας φέτος.

Η πορεία προς τον τίτλο, οι 24 νίκες και τα 77 γκολ υπέρ.

Όλα στο πιάτο σας:

1η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΕΚ 1-0

2η αγωνιστική: Εθνικός - Ομόνοια 2-1

3η αγωνιστική: Ομόνοια - Ακρίτας 3-0

4η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0

5η αγωνιστική: Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5

6η αγωνιστική: Ομόνοια - Άρης 0-0

7η αγωνιστική: ΕΝΥ Ύψωνα - Ομόνοια 1-2

8η αγωνιστική: Ομόνοια - Πάφος 2-1

9η αγωνιστική: Ένωση - Ομόνοια 0-2

10η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-2

11η αγωνιστική: Απόλλων - Ομόνοια 2-0

12η αγωνιστική: Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου 3-1

13η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-3

14η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ομόνοια 1-1

15η αγωνιστική: Ομόνοια - Εθνικός 4-0

16η αγωνιστική: Ακρίτας - Ομόνοια 0-4

17η αγωνιστική: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2

18η αγωνιστική: Ομόνοια - Ανόρθωση 2-0

19η αγωνιστική: Άρης - Ομόνοια 3-5

20ή αγωνιστική: Ομόνοια - ΕΝΥ Ύψωνα 1-0

21η αγωνιστική: Πάφος - Ομόνοια 2-4

22η αγωνιστική: Ομόνοια - Ένωση 3-0

23η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 1-0

24η αγωνιστική: Ομόνοια - Απόλλων 1-1

25η αγωνιστική: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 0-2

26η αγωνιστική: Ομόνοια - Ολυμπιακός 5-0

1η αγωνιστική πλέι οφ: Άρης - Ομόνοια 2-2

2η αγωνιστική πλέι οφ: Ομόνοια - Πάφος 2-0

3η αγωνιστική πλέι οφ: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-2

4η αγωνιστική πλέι οφ: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0

5η αγωνιστική πλέι οφ: Απόλλων - Ομόνοια 2-3

6η αγωνιστική πλέι οφ: Ομόνοια - Άρης 3-0