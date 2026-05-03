«Λευκή» ισοπαλία στη Λεωφόρο, στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό η ΑΕΚ!

Ο Αλμπάν Λαφόν ντύθηκε «σούπερμαν» κάνοντας 4 «μεγάλες» επεμβάσεις απέναντι στους επιθετικούς της ΑΕΚ και κράτησε «όρθιο» τον Παναθηναϊκό των δέκα παικτών στο τελευταίο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι της Λεωφόρου, με το 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» έμειναν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17’ με απευθείας κόκκινη, αλλά έβγαλαν εγωισμό απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία πήρε έναν βαθμό που την έφερε στο +6 απ’ τους διώκτες της στη μάχη του τίτλου.

Το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Μανώλη Σιώπη (εκτός λόγω ίωσης, όπως ενημέρωσε επίσημα ο Παναθηναϊκός) άλλαξε το πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής κι έφερε στην ενδεκάδα -μετά από καιρό- τον Άνταμ Τσέριν. Από εκεί και πέρα σε σχέση με το προ δύο εβδομάδων ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός τεχνικός έκανε άλλες δύο αλλαγές δίνοντας φανέλες βασικού στους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν (αντί του Τιν Γεντβάι) και Σωτήρη Κοντούρη (αντί του «λαβωμένου» Ρενάτο Σάντσες), ενώ διατήρησε στην ενδεκάδα τους Λαφόν, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Αντίνο, Ταμπόρδα και Τεττέη.

Απ’ την άλλη πλευρά ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, ξεκινώντας βασικούς τους Πήλιο και Κοϊτά στις θέσεις των Πενράις και Γκατσίνοβιτς, ενώ κράτησε στην ενδεκάδα τους Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Ζίνι και Βάργκα.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, δείχνοντας να «πατάει» πιο καλά μέσα στο γήπεδο και στο 11’ είχε την πρώτη καλή στιγμή της, όταν από... καραμπόλα στον αέρα έπειτα από εκτέλεση πλαγίου, η μπάλα κατέληξε στον Περέιρα που σούταρε με τη μία, όμως ο Λαφόν έδιωξε εντυπωσιακά απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 16’ το φάουλ του Κοϊτά έφυγε λίγο άουτ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Τεττέη είχε μία καλή προσπάθεια, αλλά το πλασέ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακόσια.

Ένα λεπτό μετά σημειώθηκε η φάση που άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Από γρήγορη μετάβαση των παικτών της ΑΕΚ και κάθετη πάσα του Βάργκα, ο Ζίνι έκανε κίνηση προς την περιοχή των «πράσινων» και κόπηκε αντικανονικά στο όριο απ’ τον Ερνάντεθ. Ο Τούρκος ρέφερι, Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ έβγαλε αμέσως απευθείας κόκκινη στον Ισπανό, η οποία επιβεβαιώθηκε κι από τον VAR. Στην εκτέλεση του φάουλ στο 20’ η μπάλα κόντραρε στο πρώτο σουτ του Μαρίν, ενώ η δεύτερη προσπάθεια του Κοϊτά, βρήκε σε παίκτη του Παναθηναϊκού, χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Λαφόν κι έφυγε κόρνερ.

Ο Λαφόν έκανε τρομερή επέμβαση στο 30’ σε «σκαστή» κεφαλιά του Μουκουντί, ενώ στο 39’ ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» το γκολ. Από καταπληκτική ενέργεια του Τεττέη και γύρισμα προς τα μέσα, ο Κυριακόπουλος σούταρε δυνατά κι ο Στρακόσια απέκρουσε με το αριστερό πόδι μακριά.

Στο 48’ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Περέιρα πάνω στον Τεττέη, ενώ στο 55’ ο Λαφόν έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση. Από ασίστ του Μαρίν, ο Βάργκα έκανε μία τρομερή περιστροφή και βρέθηκε σε τετ-α-τετ, όμως ο Ιβοριανός γκολκίπερ έκανε τρομερή απόκρουση στο πλασέ του Ούγγρου φορ.

Στο 62’ ένα σουτ του Μαρίν κόντραρε, αλλά μπόρεσε να το διώξει σε κόρνερ ο Λαφόν, ενώ στο 77’ ένα σουτ του Κοϊτά πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια του Λαφόν.

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού έκανε ακόμη μία καταπληκτική επέμβαση στο «παραθυράκι» του στο 79’ σε «οβίδα» του Ζοάο Μάριο, ενώ στο 84’ ο Στρακόσια έκανε τρομερή απόκρουση σε εντυπωσιακό σουτ του Τσέριν, με τον Καλάμπρια να μην μπορεί ακολούθως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε γύρισμα του Ζαρουρί (φαινόταν πάντως να είναι ακάλυπτος).

Στο 90’ ο Τάσος Μπακασέτας μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε λίγο άουτ, ενώ στο 90’+3’ το σουτ του Ζαρουρί πήγε να αιφνιδιάσει τον Στρακόσια, ο οποίος έδιωξε ασταθώς αλλά είχε σε σωστή θέση τους αμυντικούς του που απομάκρυναν σε κόρνερ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσέριν, Κοντούρης (69’ Μπακαέτας), Κυριακόπουλος, Αντίνο (76’ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (69’ Πελίστρι), Τεττέη (88’ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46’ Πεντράις), Ρότα, Πινέδα (73’ Ελίασον), Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα (58’ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Ζίνι (58’ Γιόβιτς).

