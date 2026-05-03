Σα Πίντο: «Δεν ήταν υπέρ μας οι λεπτομέρειες, αλλά είμαι αισιόδοξος»

Ικανοποιημένος με την εμφάνιση, όχι όμως με το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε ο Σα Πίντο, μετά την ήττα από τον Απόλλωνα, στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Πάφου.

Αναλυτικά: «Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Είδα πάθος στον αγωνιστικό χώρο, την προσπάθεια. Δεν αρχίσαμε καλά, όμως βγάλαμε αντίδραση. Σκοράραμε δύο γκολ που ακυρώθηκαν. Δεν ήταν υπέρ μας οι λεπτομέρειες. Κάναμε αλλαγή στην αλλαγή. Κρατώ την εμφάνιση, το πάθος, την αντίδραση. Είμαι σίγουρος πως αν δώσουμε συνέχεια στις εμφανίσεις του δευτέρου μέρους, θα κάνουμε καλύτερα πράγματα. Δείξαμε πως μπορούμε να κοντράρουμε τον Απόλλωνα.

Είναι δυνατό το πρωτάθλημα, είναι δυνατοί οι αγώνες. Θεωρώ πως οι ομάδες έχουν δυναμώσει. Ο Απόλλωνας είναι δυνατή ομάδα, όπως και ο Άρης και η Πάφος. Είμαι ευχαριστημένος από αυτά που είδα στην ομάδα. Θα είναι δύσκολα τα επόμενα παιχνίδια, όμως από αυτά που εισέπραξα, είμαι αισιόδοξος».